高雄市長陳其邁先前喊出2022年垃圾處理量縮減至130萬公噸，經過統計，高市府環保局不僅成功達成目標，且今年總垃圾量降至只有123萬公噸，與去年總處理量131萬公噸相比有顯著下降，主要因為環保局今年焚化廠委外業者訂定外縣市廢棄物總量管制，讓外縣市廢棄物大幅縮減。

高市府環保局指出，為了持續改善空氣品質，高雄轄內4座焚化廠帶頭逐年減燒廢棄物，由2020年度137萬公噸，減至2021年度131萬公噸，2022年度更再減至約123萬公噸。根據數據顯示，減燒部分以限縮外縣市廢棄物為主，2022年較2021年外縣市廢棄物減燒將近5萬公噸。

環保局指出，由於岡山焚化廠、仁武焚化廠委外經營，他們特別與業者簽訂外縣市廢棄物總量上限合約，所以與去年相比，今年的外縣市廢棄物處理量大幅縮減5萬公噸，而高雄市廢棄物也縮減約3萬公噸。

根據環保局統計，結算至11月底，高雄的垃圾總處理量為113萬公噸，來源分別為高市家戶垃圾約58萬公噸、高市一般事業廢棄物41萬公噸、外縣市家戶垃圾4萬公噸、外縣市一般事廢10萬公噸，預估12月垃圾量約為10萬公噸，所以年總量約123萬公噸，由於12月的精準垃圾處理量仍在統計中，實際總量還是得等全年統計結束才能確定。