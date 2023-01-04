2024總統大選，各政黨蓄勢待發。根據台灣民意基金會最新調查結果發現，如果未來是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，侯友宜以38.7%領先賴清德的29％、柯文哲的17.8%。另若民進黨改由前桃園市長鄭文燦出戰，和國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競逐，侯友宜仍以43.6%領先柯文哲的20.2%、鄭文燦的17.9%。

台灣民意基金會今(4日)在臉書粉專貼文表示，「明年就是總統大選年，如果未來是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，您會支持誰？」 結果發現：侯友宜以38.7%領先賴清德的29％、柯文哲的17.8%，8.1%尚未能決定，6.4%沒意見、不知道、拒答。

該粉專接著指出，從賴清德、侯友宜、柯文哲的民調透露了一個驚人的訊息，那就是2024總統大選，剛贏得連任的新北市長侯友宜，目前暫時領先群雄，他也是當前民意基礎最雄厚的人，賴清德落後他9.7個百分點，柯文哲落後他20.9個百分點。

另外，如果2024總統大選，民進黨改由鄭文燦出戰、和國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競逐，詢問民眾會支持誰？ 結果發現：侯友宜以43.6%領先鄭文燦的17.9%、柯文哲的20.2%，10.9%則尚未能決定，7.6%沒意見、不知道、拒答。 從該民調顯示，2024總統大選如果由鄭文燦、柯文哲、侯友宜競逐，侯友宜將一枝獨秀，柯文哲落後23.4個百分點，鄭文燦落後25.7個百分點。