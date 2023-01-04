「台美21世紀貿易倡議」去年11月8日至9日在美國紐約市舉行首次談判，行政院經貿談判辦公室指出，雙方決定於1月14日至17日在台北舉行新一回合會議。談判架構聚焦11大議題，包括貿易便捷化、反貪腐、中小企業、農業、標準、數位貿易、勞動、環境等。

經貿辦指出，本次會議台灣將由行政院經貿談判辦公室楊珍妮副總談判代表會同外交部、駐美代表處、經濟部、財政部、金管會、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等單位人員出席。

在議題方面，由於雙方工作階層仍就個別議題進行視訊討論，因此議程尚未完全確定。台灣期盼本次會晤能夠進一步促進本項倡議目標的達成。

經貿辦說，2022年6月1日台美雙方宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，目的在以具體方式深化台美雙邊經貿關係，共同應對未來的挑戰和機會。 而雙方於6月底在美國華府召開首次會議，由台美貿易首長共同聽取臺美雙方對本案具有關係的人士及圑體對深化臺美經貿關係，並進行意見交換，雙方均認同此次溝通效果非常良好，對推動下一階段工作十分有幫助。

經貿辦表示，依據雙方於去年8月18日公布談判架構及內容，雙方至少會就下列範圍進行談判，包括貿易便捷化、良好法制作業、反貪腐、中小企業、農業、標準、數位貿易、勞動、環境、國營事業及非市場政策與作法進行談判。

經貿辦說，台灣期盼本項談判能達成強化國家整體競爭力、擴大台美雙邊投資及貿易、促進台灣與各國制度化連結，及鞏固市場經濟體制等目標。