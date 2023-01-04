梁舒涵4日出席公益記者會，在現場與憨兒一起用心包裝年節禮盒，也自掏腰包購買50盒禮盒，暖心響應公益。她先前在夯劇《美麗人生》飾演的「美女」一角，不過之前在劇中已「領便當」，並表示戲劇殺青後，隨即投入與同門師兄「B.T.O.D」合作歌曲〈要不要約一下〉，忙著練舞、拍MV等，敬業的她完全不喊累，她笑說，這樣的好體力是以前拍夜戲練出來。

梁舒涵4日出席公益記者會，呼籲大眾支持新年義賣。（寬寬整合行銷提供）

自認個性閒不下來的她，日前趁工作空檔，悄悄地與朋友相約赴日本旅遊，起初瞞著公司、經紀人，連父母都是她出發前一天才得知這個消息，經紀人甚至是看到她在IG、社群上發文才知道她早已出國遊玩。

她的日本行事前幾乎沒有做規劃，完全是說走就走的旅程，自虧十分瘋狂，「我只有買去程（機票）、沒有買回程，只要有工作，我就飛回來，住宿也是一天一天的找，知道還沒安排工作就繼續在網站上訂飯店」。

她形容這次去日本除了是充電之旅，也是圓夢旅行，因為過去曾許願希望每年都有能力可以去自助旅行，但在她開始有能力可以負擔旅費時，卻遇上疫情爆發，近3年無法出國旅遊，她感概說，這次踏上著旅程算是給我自己一個實現諾言的行程，上飛機的時候，深深的感受到原來這就是夢想成真的感覺。