台北一位自稱從小在美國生活的女網友近日抱怨，和來自高雄的未婚夫搞不定婚宴，「現在的鄉下人是不是都還是很愛辦流水席？而且一桌還不到1萬元，這樣的菜色真的能吃嗎？」認為流水席和路邊攤、夜市一樣衛生堪憂，打包食材是貧民窟才有的習慣。沒想到一名自稱是新郎的妹妹出面打臉，表示所有宴客錢都是夫家出錢、流水席是一桌1.2萬元，女方也只是國中暑假到美國玩1個月而已，「這女人真的太誇張了！我真希望我哥這個婚別結了」。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，他和交往快3年的高雄男友原訂今年結婚，卻因為宴客方式鬧得不開心，由於男友爸爸曾任里長10幾年，為了方便里民，想辦一桌9千元、約45至50桌的流水席，她則想辦在高雄漢來大飯店、一桌至少2萬元。「為此我跟男友鬧得很不愉快…我想問都2023年了，現在的鄉下人是不是都還是很愛辦流水席？而且一桌還不到1萬元，這樣的菜色真的能吃嗎？」

引發熱議後，原PO強調自己沒有輕視未來的公婆家人，自己從小在美國長大，大學才回台灣，因為衛生環境堪慮從不吃路邊攤、夜市的食物，「流水席都是在路邊搭棚子煮食，請問這跟路邊攤有什麼兩樣？」若吃出問題，求償也不知道對方賠不賠得起。

針對有些人說流水席CP值高，吃得飽還能外帶，原PO回應「這裡是台灣欸，又不是在非洲，都2023年了怎麼還會有人會想打包食材回家，不覺得丟臉嗎？還是鄉下人真的都會這樣？」還說雖然部分貪小便宜的台北人會打包食材，但她身邊的親友都沒有、也沒看過，「可能是我在紐約時都沒有貧民窟的朋友吧！所以才會覺得在台灣這是鄉下人才會有這樣的習慣」。

時隔一日，疑似原PO的準小姑出面說明，男方約開58至60桌、女方約開10至12桌，共將近72桌，「所有宴客的錢是爸出的」，一桌1萬2且禮金全給新人一毛不拿，讓小姑相當不滿，「請問她是在抱怨什麼小？」更指出原PO自稱從小在美國長大，實際上只是以前國中暑假去美國玩了1個月，「我是新郎的妹妹，雖然是匿名，但我可以100%確定事主是我哥，這女人真的太誇張了！我真希望我哥這個婚別結了」。