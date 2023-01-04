台灣歷年重大火災事故，不少案例都是違法改裝或消防安檢不到位，導致傷亡死傷慘重，例如27年前的衛爾康餐廳大火，以及2021年的高雄城中城火災。一名網友好奇，事發地點都在六都精華區，若改建大樓後，一坪賣10萬有人敢買來住嗎？底下留言1句話突破盲點，「窮比鬼更可怕」、「一堆人搶著住」。

衛爾康及城中城兩起惡火分別造成64死、46死，前者發生在1995年，當時正值用餐尖峰時刻，以及出入口被違建堵住，導致逃生不易；後者則是在2021年，火警發生在凌晨，樓梯間堆滿雜物，建材又不符合防焰消防標準，才造成重大傷亡。

一名網友在PTT發文表示，衛爾康和城中城都有幾十名民眾不幸罹難，兩棟建築舊址都在六都精華區，若改建成大樓，一坪賣10萬，有人敢買來住嗎？

貼文曝光，不少網友反倒覺得10萬的價格不符合建材成本，「當然不敢啊，10萬根本虧本蓋吧，省在哪裡誰知道」、「10萬連蓋都蓋不起來」、「10萬是紙紮屋嗎」。但也有網友表示，「窮比鬼更可怕」、「那邊建案都開到50up了，10萬不買爆才怪」、「你不住一堆人搶著住阿，貧窮是你無法想像的」、「要是沒偷工正常蓋，鬼才不要，買爆好嗎」。

原址已改建為「府北公園」。（圖／高市工務局提供）

衛爾康西餐廳位於台中市台灣大道，現址土地已經閒置多年，曾租給五金行經營一段時間，原本開價1.8億，隨後經過兩次降價至1.28億，但由於過去陰影揮之不去，這塊土地目前仍乏人問津。

而城中城在2021年10月遭人縱火後，原建物建築結構體被判定危樓，經評估拆除改建「府北公園」，已經於去年10月對外開放。