基隆市七堵區在跨年夜發生一起搶案，3名嫌犯在百福公園旁假扮警察盤查受害的林姓男子，卻趁機搶走裝有數十萬元現金的背包。警方在獲報後，積極調查，元月2日便持搜索票及拘票，在台中市將3名搶嫌逮捕歸案。但由於整起案件有諸多疑點，檢警在4日成功聲押3名搶嫌後，持續偵辦，釐清案情中的諸多問題。

基隆市跨年夜發生搶奪案，黑衣男子自稱是警察要盤查被害人，卻趁機搶走放在助手席裝有鉅款的背包。（基隆市警局提供／張志康基隆報導）

林男在案發後向警方表示，跨年夜深夜，他向朋友收取了50萬元貸款，卻在百福公園旁遭兩名身著黑衣的男子攔下，兩名男子自稱是警察，要求林男下車接受盤查，林男不從，並以手機錄影。自稱警察的兩名男子直接問車上有無違禁品，並直問林男放在助手席上的背包裝什麼。

另一名黑衣男子趁機搶走林男背包。（基隆市警局提供／張志康基隆報導）

林男回問自稱警察的男子有無搜索票，見對方不回答，便表示拒絕盤查。執料對方直接打開林男車門，要求他下車。在雙方拉扯之際，助手席側的黑衣男子便伸手將助手席上的背包取走，並快速坐上接應的轎車離去。

警方獲報後，循線查出程姓、陳姓及許姓男子涉案，基隆市警察第三分局立即成立專案小組，2日持基隆地院核發的搜索票及拘票，於臺中市豐原區某旅館查緝程姓等3名犯嫌到案。

警方起出程嫌等人作案用的手機。（基隆市警局提供／張志康基隆報導）

由於程嫌等3年涉犯搶奪罪事證明確，警方將全案依刑法搶奪罪嫌將3名嫌犯移送基隆地檢署偵辦，4日下午檢察官以涉犯重罪，有串證、逃亡之虞，向基隆地方法院聲請羈押獲准。

不過，程嫌在警方偵訊時，表示搶奪來的錢僅有30萬元，得手後除部分拿去還債，其他的都已經花用完畢。由於雙方對於搶奪的金額有分歧，再加上林男雖然事發時有錄影存證，但說法及整起案情都有相當多不合理之處，檢警將在近期陸續傳喚程嫌等人，釐清案情。