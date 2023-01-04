農曆春節即將到來，迪化年貨大街回歸疫情前規模將於6日開辦，並開放民眾試吃。考量到新冠肺炎疫情，台北市政府衛生局仍擬定7大項防疫措施，除了希望民眾遵守，並要求主辦單位事前、現場宣導規定，相關工作人員則應做好自主健康管理。

睽違2年的年貨大街今年開放試吃，衛生局建議7大項防疫措施：包含與不特定對象無法保持社交距離時，建議民眾戴口罩、飲食前務必要清潔手部，並避開人潮擁擠處再飲食、參加活動時要留意個人衛生，勤洗手或注意手部消毒。

衛生局續表示，自主防疫、自主健康管理者，要快篩陰性後再外出；民眾有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，勿參加大型活動。未接種疫苗之長者、幼兒等高風險對象，則不建議參加。返家後，如有發燒、呼吸道症狀等，請要儘速快篩及就醫。

疾病管制科長張惠美補充，雖然中央流行疫情已無禁止民眾邊走邊吃或要求人潮管制，但衛生局建議主辦單位向民眾宣導以上7項防疫措施，也鼓勵商家提供酒精供民眾清消，相關工作人員則要做好自我健康檢測。

年貨大街不只有防疫規畫，衛生局亦為民眾把關食品安全。食品藥物管理科長陳怡婷說明，稽查人員將每日前往年貨大街稽查，確認店家食品標示，例如是否標明牛、豬原產地、拆封販售的食品是否標上拆裝日期。

環境衛生也會一並稽查，陳怡婷說，人員將查看店家需冷藏或冷凍食品是否妥善保存、食品有無置於地面等。此外，衛生局每年辦理的年節食品抽驗，則會於下周公布抽驗結果。