加入合作金庫羽球隊一年多的王柏崴，是球團積極栽培的新生代球員，今日在2023年第一次全國羽球排名賽中，先以21比14、21比15擊退隊友黃鈺，進到會內賽首輪，強碰去年十月世青男單冠軍、亞柏北市大的郭冠麟，王柏崴21比10、21比11擊敗勁敵，闖進八強，刷新個人排名賽最佳，明日將對上同為合庫新生代的黃郁豈。

「今天狀況很好，越攻越順，對方就更難守。」王柏崴自認展現出很強的企圖心，因為過往參加排名賽都在十六強甚至更早就止步，擅長攻擊的他，今天多次利用快速有力的殺球拿下分數，終於突破八強門檻，對接下來的賽事增添許多信心。

在場邊觀戰的教練李勝木表示，王柏崴自己想進步，所以改變很多，無論是擺速、攻擊角度或腳步，一直在變好，這場比賽就有發揮出他交代的。李勝木還分享，賽前想跟王柏崴做些提醒，卻發現他早已做好準備，「他拿一本備忘錄給我看，都是他看完郭冠麟影片寫下的重點，充分了解對手，真的很認真。」

來自澎湖的王柏崴，其實是因為國小時哥哥先參加羽球隊，後來王媽媽主動向教練推薦，他才開啟羽球的訓練，國小畢業透過教練引薦，來到高雄羽球強權英明國中，再到高雄中學，逐漸展露頭角。

媽媽可以說是王柏崴羽球路的推手，每逢參加大比賽，王媽媽都會從澎湖飛來觀賽，對王柏崴來說，是很大的動力。不只親自到場，王媽媽為了孩子熱愛的事情，從原本不關注運動，到現在會注意羽球資訊，也學會看賽程，有媽媽的支持加上自己的堅持，王柏崴才能持續在這條路上發光發熱。

不過王柏崴並非一路順遂，他說：「我剛到合庫就是正職球員，外界有人會覺得我沒有特別突出的成績，為什麼可以得到這份合約。」一年多前他轉戰合庫，到新環境中還在磨合適應，還要承受輿論壓力，他一度陷入低落情緒，訓練上也受到影響，不斷產生自我懷疑。

21歲的王柏崴後來告訴自己，認真去拼，要對得起自己，不要管其他人說什麼，加上看見同期的蘇力揚、廖倬甫成績越來越好，被刺激到，「我也不想輸，甚至想要超越他們。」

這一年他全心全意投入訓練，經過歐洲四站巡禮，打法更多元，除了殺球，平抽也更能掌握，他說：「雖然只是國際賽小站，但是對手都很強，對戰到學長我也贏下來。」最後王柏崴在保加利亞系列賽拿下男單金牌，帶給他莫大信心，在球場上能更大膽放開來打。

「羽球現在就是生活的一部分吧，沒訓練的時候反而不知道要幹嘛。」王柏崴說，羽球不只是興趣，也成為工作，他了解球團給予正職球員身份是對他的期待，所以現在盡最大努力去做好選手該做的事，爭取好成績，就是對球團栽培的最好回應。