汐止人等了20年的捷運汐東線，目前綜合規畫報告仍在行政院國發會審議，藍營議員批評中央硬塞基隆捷運，導致汐東線進度受阻；但綠營議員則認為，汐東線延宕主因在於當時台北市長柯文哲的二階環評拖了11年，跟基隆捷運根本無關，藍綠各自找戰犯，但受害最深的卻是汐止市民。

捷運汐東線與基隆捷運整合，但基隆沒有捷運局等機關，因此日前鐵道局要求新北市擔任基隆捷運主管機關，並自負盈虧。對於這樣的說法，國民黨新北市議員白珮茹痛批中央是「王八蛋！」更直言，這是炸彈，根本不是禮物！

白珮茹說，汐止人等了20年，社后沒有軌道建設，十幾萬通勤族靠一條康寧街進出，吉林街、大同路每天塞，還有基隆的人過來擠，這不是很悲情的城市嗎？

白珮茹強調，汐止人關心的是如何進出台北市，基隆捷運是中央規畫的東西，本來汐東線只差臨門一腳，因為中央硬塞基隆捷運，中央當然要負責，新北市可以配合，但不可能幫忙營運、負擔虧損。中央要跳出來做老大，真的要出錢的時候又當龜兒子，真的莫名其妙！

但民進黨議員張錦豪則認為，不要什麼事都怪中央，依此邏輯2008到2016年馬英九當總統、新北朱立倫執政，當時沒蓋出來，怎麼不去罵馬英九？他認為汐東線延宕最大的問題，出在二階環評拖了11年，才造成現在的結果。

張錦豪表示，當時汐止是要做汐止民生線，延伸到民生西路，但是柯文哲不要，才妥協為汐止到東湖，現在台北市又是國民黨執政，應該可以重新檢視一下路線。

張錦豪也認為，不要太糾結於「盈虧自負」4個字，因為大眾運輸本來就不是以營利為導向。而且現在基隆捷運環評都還沒有過，跟汐東線的審查根本沒關係，不至於因為這樣卡到汐東線的進度。