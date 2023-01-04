「F.I.R.」阿沁去年一口氣成功瘦身14公斤，目前積極維持良好體態。他日前率多位新人歌手同台演出，包括徐小花、陳又禎（比熊）、超越男孩「B.T.O.D」、原子少年瑋弟、尊揚等，大夥們齊聚為愛開唱，暖心陪伴紅心字會500位弱勢家庭兒童，開心慶新年。
阿沁擔任壓軸演出，一連演唱〈遺失的美好〉等3首歌曲，還邀全場大合唱〈我很好騙〉為演出劃下完美句點。他今年迎來創作生涯20周年，「03年我發表第一首歌曲〈遺失的美好〉，選在公益演唱會上，演唱這首歌，對我來說很有紀念意義」，更感性表示，這首歌同是讓他進入演藝圈，讓大家認識他的歌曲，「我想透過歌曲傳達20年來，始終保持初心，一樣能用自己的影響力，為社會的弱勢發聲」。
演唱會開場由原子少年的瑋弟演唱新單曲〈安全帶〉揭開序幕，啦啦隊成員的吉拿獻唱單曲〈Chitty Chitty Bang Bang〉，「B.T.O.D」在台上賣力唱跳，原子少年的尊揚則首次組成樂團「Loading Story」更與比熊對唱多首自創曲，他們在演出最後還熱情替原子少年的成員尊揚驚喜慶生，讓尊揚當場又驚又喜。
身為前輩的阿沁，當天與新人們互動逗趣，開心說，未來持續帶著年輕的藝人朋友們和紅心字會一起關懷弱勢，氣氛動人。他近來正忙籌備新專輯《甦醒》，今年將會舉辦出道20周年演唱會，屆時以作曲家說故事的方式，分享如何創作出許多經典作品，也預告歌曲的原唱者有機會現身演唱會。
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