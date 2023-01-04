2023年春節10天連假，春運期間台-金機位1票難求！為了讓旅台鄉親都能順利返鄉過節，金門縣政府觀光處今(4)日再與民航局及各家航空公司協調春節期間第4波加班機，將加開北-金雙向尖峰時段來回班機各17架次、中-金來回班機2架次，雙向總計38架次加班機及放大機型，總共可提供5572座位數，並訂於2023年1月7日(星期六)上午9時統一受理民眾訂位。

觀光處副處長董雲馨(中)率縣府團隊與航空公司協調春節第4波加班機。(圖／金門縣政府提供)

縣府表示，今(2023)年春節疏運各航空公司於開放正班機及第1、2及3波訂位時，即已釋出大部分之運能，惟仍有很多民眾反映機位需求，縣府於去(2022)年12月24日至28日受理登記機位尚有需求約3339人次，大多為北-金及中-金航線為主，經縣府努力協調各航空公司，並同意保障各航班搭載人數後，終於在非常緊湊的時間下調度出春節第4波加班機，還沒訂到機位的民眾請把握時間，於1月7日(星期六)上午9時開始手刀訂位。

縣府今天傍晚公布第4波加班機，雙向共38架次加班機及放大機型，總共可提供5572座位數。(圖／金門縣政府提供)

縣府表示，非管制期間各航空公司仍有加開班機，如有需求鄉親歡迎多加利用；後續也將依實際需求持續跟航空公司協調爭取加開加班機，提供充裕運能讓鄉親順利返鄉過年。

航空公司提醒民眾，鄉親於訂票確定後，請依通知或指示期限開立機票，另特別呼籲本次第4波加班機開立機票與限制規定與前三次管制期間訂票作業規定與程序一樣，即春節管制期間台-金航線(2023年1月19日至1月24日台灣出發往金門方向，以及2023年1月23日至1月30日金門出發往台灣方向之機票)針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，請鄉親特別注意。