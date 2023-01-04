樂天皇朝推出「玉兔賀歲外帶年菜組合」，售價3688元。（樂天餐飲提供）

皮脆肉嫩的「功夫香酥鴨」，相當考驗主廚火候拿捏功夫。（樂天餐飲提供）

樂天皇朝各門店於農曆春節也提供內用，照片為「萌兔咬金內用桌菜」情境照。（樂天餐飲提供）

喜迎兔年，樂天皇朝推出囊括中華八大菜系特色的「玉兔賀歲外帶年菜組合」，玉兔造型的巧克力包精巧討喜。此外，餐廳也推出僅在春節期間限量供應的手工菜「功夫香酥鴨」，即日起於品牌官網預購年節商品，單筆消費滿5000元可享雙北單一地址免運服務。

瞄準小家庭年菜商機，樂天皇朝由台灣廚藝團隊揉合新加坡集團的經典年菜，新推「玉兔賀歲外帶年菜組合」，內含五道團聚必備佳餚，將中國南北八大菜色創新改良，每一道都是主廚真功夫的展現。開胃涼菜「五福拼盤」一次囊括李白醉雞、陳皮五香牛肉、江南皇帝豆、上海油燜筍、涼拌黑木耳，其中更首度納入營養價值甚高的皇帝豆，以簡單調味展現食材原始風味，並以其名求得來年吉兆。而「姥姥紅燒肉」則是取用油花豐富、口感厚實的豬腩肉部位，以煎炸燒煨等多道工序，還原濃油赤醬的上海本幫菜，五花肉入口即化，肥美而不膩，搭配沾附醇郁醬汁的豆皮與翠綠青江菜，非常下飯。

過年時節少不了全雞料理，品牌特製的「松露焗野放雞」，與傳統全雞料理不同，主廚團隊嚴選自然野放土雞，將頂級黑松露、枸杞與主廚秘製辛香料一同醃漬入味，先過油鎖住雞汁及定型，再以無水焗蒸的方式，將香料焗入其中。雞皮油脂香氣誘人，雞肉鮮嫩多汁，每一口都能品嚐到黑松露與雞汁融合後的濃醇香；餘下的雞汁還可延伸運用，加入新鮮蔬菜、火腿及清水，以小火慢熬煨燉成一鍋精華雞湯，亦可以米飯或燙熟的麵條與雞汁一同拌炒，松露雞汁芬芳香醇，又是一道簡易的家常美味。

樂天皇朝每年都會推出生肖造型甜點，今年期間限定的「萌兔迎春巧克力流沙包」，以俏麗討喜的玉兔做為造型，巧妙融合西式巧克力與中式點心，黑巧克力與牛奶熬煮的流沙內餡，風味苦甜甘醇。「玉兔賀歲外帶年菜組合」每組3688元。

此外，行政主廚也準備了僅在春節期間推出的熱銷年菜「功夫香酥鴨」，將足重2公斤的台灣特選鴨種，以甘草、丁香、桂皮、陳皮等多種中藥材醃製，滷至入味甘韻，靜置放涼後拔骨，再用大火炸至外皮成麥芽金色，鴨皮酥脆，鴨肉軟嫩，相當考驗主廚火候拿捏技巧。搭配手工自製荷葉夾與爽口配菜，塗上秘製醬汁，口感層次豐富，讓人一口一口吃不停。全隻「功夫香酥鴨」搭配8入荷葉夾與配菜，每組1480元。

樂天皇朝各門店於農曆春節也提供內用，新春限定內用套餐可根據人數多寡選擇合適的餐點。