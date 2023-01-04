房地產「代銷天王」海悅（2348）今（4）日公告2022年12月合併營收5.22億元，為去年新高，月增達5.33％；第四季、全年合併營收分別為14.75億元與49.2億元，雙雙刷新歷史次高紀錄。

海悅代銷接案順應市場共識，因全台布局效益顯著，第四季代銷收入達14.75億元，為歷史次高表現，全年代銷業務收入達48.66億元，與2021全年的49.9億元相當。

海悅表示，2023年全台3,000億代銷儲備案量將陸續開案，加上台中《達麗創世紀》完工交屋，並啟動台南《世界南科》自建案銷售，在代銷、營建收入與投資收益三箭同步挹注下，營運表現多角正向。

海悅表示，近期《平均地權條例》部分條文修正草案，規範預售屋5年內不得換約轉售，將對國內房價帶來新的影響因子，因海悅代銷建案產品策略以首購、換屋與長期置產為主，若《平均地權條例》部分條文修正草案通過後，如自住買方取得合理的市場價格，對海悅代銷業務是正面發展。

海悅表示，目前海悅新開個案，包括新北市《宏普中央公園3-Grand Park》、桃園市《興富發鉑悦》、《宏普畫時代3-時晴苑》、新竹《春福大雋》、台中《悅見山》與高雄市《達麗雙子星》等建案，開價貼近買方市場，銷售成績出色。

展望2023年，海悅手握全台3,000億元代銷儲備案量，代銷業務來源無虞，會員數高達158萬，年增率13％優勢，提供會員取得全台房市最新建案的市場資訊，海悅擁有每年2,155萬網站及網路瀏覽次數、每月廣告點擊、社群觸及與互動分別為195萬、1,400萬與55萬，透過大數據多元累積，以期口碑建案逐步銷售去化，挹注代銷收入。

海悅除全台代銷業務運營有明顯動能外，今年完工交屋收益進入收割期，台中《達麗創世紀》預計上半年啟動完工交屋挹注投資收益，總銷金額為92億元，海悅持有30％。此外，今年第一季亦將啟動台南《世界南科》自建案銷售。

海悅將持續與理念契合的建商，藉由合資購地方案，加深與建商策略聯盟的合作關係，預期每年將有一～兩個投資收益建案挹注代銷與營建收入，包含今年的《達麗創世紀》，與往後三年《擎天森林》、《新莊海悅花園》、《海研A3光點》、《南悅豐映》、《達麗冶翠》、《世界南科》、《敦仰》、新北市鳳鳴段、大安段、新興段、台中市惠來厝段、鎮福段等共12大投資收益案，加上台北市舊市議會開發案，預計於2026年啟動挹注，不動產投資收益開發案陸續進入收割期，可望堅固中長期營運成長動能。

台積電南科廠3奈米已正式量產，創造逾11,300個高科技工作機會，根據統計，台積電招募的員工，會帶來6.7倍額外創造就業效果，換言之，這11,300個台積員工，將能為社會帶來75,000個新增工作機會。

看好南科擁有世界最密集的晶圓產業聚落，隨著企業陸續進駐南科帶動的就業機會，激勵善化、仁德、安南、安平區等四區連續4年淨遷入人口呈現跳躍式成長，加上區域生活機能逐步優化下，海悅包銷建案台南安南區《南科悦揚》詢問度熱烈，期待複製《竹科悅揚》成功銷售模式，穩健佈局台南房市重點建案，子公司將於今年第一季公開銷售台南新市區《世界南科》自建案，持續堆疊代銷本業業績，並獲得投資收益。

海悅擁有全台後續進場之包銷個案達35個，全台3,000億代銷儲備案量，代銷本業業績來源無虞，預期仍將受益全台代銷布局，規模經濟持續成長，形成競爭優勢，與建商策略聯盟及長期穩定收益等三大營運策略並進，今年啟動《達麗創世紀》完工交屋與台南《世界南科》自建案銷售，投資收益進入收割期，營運繼續保有成長動能。