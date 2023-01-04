一張北一女樂儀隊團員面露笑容，向遠方觀眾揮手致意的照片，被英國《衛報》評選為「本日最佳照片」(Best photographs of the day)。(圖/截自《衛報》官網)

台灣女子首府北一女中樂儀隊日前遠赴舊金山，參加第134屆玫瑰花車遊行（Rose Parade）元旦演出，苦練數個月，就為了此次2小時躍升全球舞台的機會，成為當天少數國際隊伍中之一。其中，一張女團員面露笑容，向遠方觀眾揮手致意的照片，更被英國《衛報》（The Guardian）評選為「本日最佳照片」(Best photographs of the day)。

玫瑰花車大遊行是歷年元旦傳統，本屆盛會於美西時間2日上午8時啟程，我國代表北一女中主要由高二學生組成共127名成員，沿著科羅拉多大道步行約9公里、長達2個小時。據《中央社》報導，當天吸引數百萬人聚集在此，樂儀隊朝氣蓬勃的表演贏得現場觀眾歡呼，還能聽到有人大喊:「台灣!」相當引以為傲。

這張由美聯社記者麥克·貝克(Michael Owen Baker)拍攝的現場照，只見北一女樂儀隊成員儘管頂著5度低溫依然抬頭挺胸，在陽光下精神抖擻，全程掛著燦笑向遠方觀眾揮手致意，除了被選為《衛報》「本日最佳照片」(Best photographs of the day)，更在頁面上成為大圖焦點。