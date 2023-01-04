總統蔡英文才在2023新年談話表示不會普發現金，隔天政策卻大轉彎，行政院長蘇貞昌宣布農曆年後每人普發現金6000元。前民進黨立委郭正亮認為，普發現金為何只發6000元，因為離選舉還那麼遠，大概8、9月還會再發第二次。

郭正亮今(4日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》節目中表示，蔡英文那天國安會並沒有說不發現金，她是沒有宣布，她說剩下1800億我們再研議，隔天蘇貞昌就宣布了。所以有另外一種解讀是要讓蘇貞昌得分，那就是要他留任。蘇貞昌宣布後，蔡英文就立刻跟進。

郭正亮接著指出，為什麼只發6000元，這就是你們不夠奸詐的地方。離選舉還那麼遠，因還要留到第二次再發，大概是8、9月，不然民眾怎麼會記得。

郭正亮舉例表示，新加坡直接發600星幣，就是台幣12600元；日本直接發10萬日圓；美國則發3次，1200美元、600美元、1400美元，總共發3200美元，共台幣10萬元；香港直接發5000消費券，等於現金，可以買任何東西，而我們的「X倍券」還限定買東西。

郭正亮指出，別人都發現金，為什麼不乾脆一點，讓每個老百姓都可以拿到現金，老是要設定特定團體特定人，這樣設定，就會有一堆人被漏掉，有一些人也很難歸類，就會拿不到，那就是弱勢者。