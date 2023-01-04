昔9O年代玉女紅星陳少霞，2016年和身價32億台幣的「大陸法拉利之父」李文輝再婚，就淡出演藝圈，近日她罕見現身陸綜《無限超越班》，46歲好狀態令人驚艷不已。

陸綜《無限超越班》是以演員專業藝訓題材為主的真人秀，找來14名新生代藝人作為學員拚演技，還找來不少港星惠英紅、佘詩曼、吳鎮宇等人擔任指導老師，並重現不少經典港劇，勾起觀眾無限回憶。

而最新一期預告中，車保羅以《鹿鼎記》中的「胖頭陀」角色造型亮相，畫面寫上「98版《鹿鼎記》老友重聚」，其中他旁邊還有四名被遮住臉的神秘嘉賓，網友就猜測應該是飾演雙兒的陳少霞、飾演沐劍屏的鄺文㫬、飾演建寧公主的劉玉翠（現名：劉喬方）以及飾演阿珂的梁小冰重聚，令劇迷相當期待節目的播出。

陳少霞46歲仍保養得宜。(圖／取自微博)

而陳少霞早在《無限超越班》的衍生節目《無限不無聊》亮相，《無限不無聊》主要以幕后趣事、訪問參與演員等為主，而陳少霞一頭黑直髮現身，46歲仍保養得宜，凍齡美貌令人驚艷不已。

陳少霞因在1989年陳小春版的《鹿鼎記》中飾演雙兒走紅，清純可人模樣讓她被封為「最美雙兒」，還受到劉德華賞識，成為他公司旗下藝人，之後爆出她被TVB以豐厚條件挖角而跳槽，讓劉德華破產背負大筆欠債，二人因此反目，還傳出一向好脾氣的劉德華曾脫口說出「最恨她」、「不想再到提這個人」。

陳少霞曾PO出和劉德華合照，闢謠不合傳言。(圖／取自微博)

不過陳少霞之後PO出與劉德華合照闢謠，粉碎多年來不合傳言。而她的感情方面，2000年閃嫁澳籍華裔富商後息影，婚後生下兩女，之後男方因生意失敗破產而離婚，離婚後她一度住低收入公屋，直到結識「大陸法拉利之父」李文輝，兩人2016年再婚，婚後再生下一女，她也深獲丈夫愛護，一家生活幸福和樂。