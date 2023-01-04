年關將近，彰化縣夜市和菜市場傳出假鈔集團以找零錢為由，拿千元假鈔和夜市攤商換真鈔，讓人驚覺誇張的更是，目前警方已蒐到的7張千元假鈔，號碼全印著「HR484268XD」，囂張挑釁著「是不是傻子啊，笑死」，警方已掌握5名嫌犯，持續追蹤上游供鈔集團。

彰化縣警分局掌握偽鈔集團，藉著攤商生意忙，趁亂拿千元假鈔找零，騙真錢。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣永靖等各地夜市、菜市場的攤商，近來遇到假鈔集團，藉著要買小東西，拿出真鈔，換取小額真鈔和硬幣，由於當下的交易都相當熱絡，攤商忙著找錢做生意，事後清點，才發現紙張摸起來粗糙，沒有浮水印，根本是很假的偽鈔啊，辛苦血汗錢在一不小心中被騙，白忙了一天，氣得緊急報案。

這起偽鈔起團到處流竄，員林警分局最先受理報案，仔細檢視鈔票號碼是「HR484268XD」，彰化縣警察局統整，外縣市和縣內各分局也陸續有多起報案，目前縣警局蒐集到7張假鈔，號碼全都一樣。

從字母、數字分析起來，眼尖員警又氣又好笑，這幫詐騙集團還故意挑釁，HR是人力資源的縮寫，網路鄉民用語484為「是不是」，268是中國大陸「傻蛋」、「笨瓜」意思，XD代表大笑，但更多敏感員警也不禁要指出，其實「XD」快過時，是台灣老人專屬了。

被騙的攤商，心頭滴血，透過手機通訊軟體互相提醒，小心不要受騙了。彰化縣各地警方局都不敢大意，加強宣導提醒，年關近，宵小等不法人蠢蠢欲動，以假鈔魚目混珠，民眾除要辨假鈔，也務必要多留意身邊財物安全。

彰化縣警察局初步分析，持偽鈔騙真錢集團成員約5、6人，由40歲男子帶頭，有時集體行動，有時分組，最愛挑擺遊戲攤商，生意正好的不可開交的時候，趁亂要求業者找零，或者藉著買小東西換取真鈔。警方已掌握嫌犯使用的交通工具和證物等，持續偵辦中。