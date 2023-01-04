OH MY GOD DONOVAN MITCHELL



58 points



Overtime



What just happened pic.twitter.com/A9A9FIAsSi — Will Gottlieb (@Will_Gottlieb) January 3, 2023

騎士後衛米契爾（Donovan Mitchell）單場71分11助攻的神人演出，賽後卻被NBA裁判報告指出是「這一個不該發生的結果」！原因是米契爾在正規賽讀秒階段故意射失罰球，自己衝入補籃追平，但這球他其實是「提早進場」，那記補籃是違規的。如果裁判明察秋毫，賽果很可能是公牛拿下勝利、米契爾單場56分才對。

根據籃球規則，罰球的球員在球進入籃框上方之前不可以跨越罰球線，否則算是違例，米契爾後面的補籃當然也不算分，球權必須歸還給公牛。當時只剩4.7秒，公牛可望以130比128獲勝。但是米契爾「合法補籃」之後殺進延長（補籃之後拿到58分），延長賽他又砍了13分成為歷史性的71分。

公牛總教練多諾凡（Billy Donovan）當場就看出是違例了，他賽後說米契爾能夠比公牛球員還快搶到球就是因為偷跑，他也料到隔天的裁判報告會揪出這個漏吹的違例。裁判報告無法回溯比賽結果，多諾凡說：「這沒用的，這就像是，我們很抱歉，很不幸，因為我的球員們已經努力戰鬥了。」

騎士隊的正規賽單場得分紀錄是詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）共同保有的57分。假使這個違例有被抓到，米契爾只能停在56分，但因為裁判的疏忽，結果他以58分改寫正規賽隊史紀錄，又以71分成為史上第7位「70分俱樂部」成員。