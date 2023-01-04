一架飛機要順利起飛，必須有很多單位配合。圖為長榮航勤員工在疫情期間搬貨物上客機(機師工會提供)

元旦期間長榮航勤因不滿年終獎金僅一個月，發起集體休假，幾乎癱瘓航班起降，長榮航勤高層立刻花兩倍薪水找派遣工來搬行李。不過業內人士指出，航勤的工作遠遠不止搬行李，還包括開車裝載貨物、配送食物、處理汙水等，都有專門的車子負責，還有相應的專業駕照，下回若是這些單位的航勤員工請假，就不是找派遣工那麼簡單了。

本報整理之後了解，機場地勤特殊車輛包括將行李或貨物裝卸上飛機的20呎盤車、盤櫃車、散貨櫃車、物配車等；負責清理機汙水儲藏槽的水肥車，以及負責送淨水的水車；食勤車（載送食物）；另外還有負責將飛機倒推到登機門的地面推車；以及動物車、機腹登梯、垃圾車、拖曳式救濟車等。

長榮航空企業工會理事長曲佳雲今日上媒體受訪為長榮航勤人員發聲。針對外界質疑，長榮航勤去年前3季虧損9938萬，卻還發1個月年終已經算有情有義，員工還在吵甚麼？曲佳雲說，希望大家回憶一下，去年、前年沒人搭飛機的時候，長榮仍用客機把貨物載好載滿，甚至把客機改成貨機，因此反而賺錢。但這些客機突然改成要載貨，是沒有貨物輸送帶的，就是靠長榮航勤人員手把手、一個傳一個去搬貨，工作量非常大，很多員工因此得了肌腱炎、腰受傷，戴著手套都磨破皮。更何況會上飛機的貨，都是高科技、高單價， 不然就是防疫用品，如果出錯了，航勤員工可能還要負責任。「你母公司有沒有回饋到這些出力的員工身上？」

曲佳雲說，航空這個行業，母公司跟子公司不是業務競爭關係，而是業務合作關係。一架飛機出去，不論載貨還是載人，都需要周圍的子公司配合，才能順利飛出去、飛回來。這次大家只看到行李，但是航勤員工不只搬行李，包括客艙清潔、淨水跟汙水裝卸；將飛機後推到登機門，都是航勤的工作。

曲佳雲說，長榮航勤寧可花兩倍薪水去請臨時工，想要塑造成員工為了要爭薪水或年終而請假的形象。其實他們要的真的不是只是年終，而是要尊嚴。

她提醒，今天請假的是長榮航勤處理行李的部門，他們的假用完了，下一個大節日請假的，可能是那些必須要有特殊執照開特殊器械或車子的單位，找得到臨時工去負責他們的工作嗎？不可能。