行政院長蘇貞昌今(4日)宣布還稅於民，將從超徵的稅收中撥出1400億元，發給每個人6000元當「開春大紅包」。但在野黨立委王婉諭質疑，政府沒傾聽少子化國安危機、高房價剝奪感等人民懇切的心聲，不是真正傾聽民意，只是選擇性體恤民意，政府真的有錢到可以這樣大撒幣了嗎？

「我實在很困惑，我們的政府真的有錢到可以這樣大撒幣了嗎？」王婉諭今(4日)在臉書發文表示，上週傳出要普發現金時，她就已經強調「對症下藥才不會債留子孫」，何況稅收要怎麼使用，民間絕對也不只有「發現金」一種聲音。

王婉諭指出，6,000元的大紅包，對許多民眾來說可能是錦上添花，然而，國家的許多政策，更迫切需要政府資源的雪中送炭。因應少子化，政府去年編列了800多億元的預算，今年則是1088億元，而台灣的出生率卻持續探低。台灣年輕人面臨高房價、低薪資的困境，政府每年編列300億的租金補貼預算，卻仍是僧多粥少，甚至蔡總統更說出要補貼房貸，將錢拿去補給房地產業者。

「少子化造成的高齡、國安危機，政府沒看見嗎？」王婉諭質疑，高房價對年輕世代的壓榨剝奪，全台民眾對於行人路權的憂心，家長們對友善育兒環境的盼望，政府沒看見嗎？更別提精神衛生法三讀後，將在2024年正式上路，在這之前需要儘速把社區支持、轉銜的系統建置起來，人力與資源到位，才能讓新法發揮應有的效果。這些準備，政府做好了嗎？

王婉諭強調，執政者不該放著重要、必要、且有深遠影響的政策不做，放著人民懇切的心聲不聽，只在發放現金時才大張旗鼓地宣揚政績。更令人不解的是，政府支出要受到立法院監督，都還沒有書面的影子，蘇院長就已經明確表示「希望開春可以發錢」，難道是把立法院當橡皮圖章嗎？民進黨團的柯建銘總召還表示，針對「全民共享」方案，難得行政、立法、朝野政黨都有共識，「能快就不要慢」，是把各委員的意見、民間的異音都當耳邊風嗎？

「這不是真正的傾聽民意，只是選擇性地體恤民意。」王婉諭呼籲，懇切地請執政黨、各委員深思，為了全台人民，帶領台灣朝向一個真正對弱勢者、行人、親子家庭都友善的國家，為台灣帶來長遠、深層的改變，才是值得我們追求的價值。