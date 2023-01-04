大陸萬達集團董事長王健林的獨生子王思聰，傳聞身家高達9千多億，周圍美女不斷的他，究竟情歸何處也備受關注，近來他交到的新女朋友，遭起底是20歲大學生柳禹安，日前女方更趁著王思聰35歲生日，到他的社群留言：「生日快樂，我可愛的8歲寶寶」，疑似公開認愛，儘管男方並未承認戀情，不過，日前有網友拍到王思聰牽著柳禹安的手的影片，似乎兩人的關係已不言自明。

近來，有網友捕捉到一身打扮休閒的王思聰，緊牽一名長髮美女現身海南三亞渡假村，散發出戀愛的氛圍，後來，王思聰和朋友們舉辦生日派對，請來DJ助興、還安排了生日煙火秀，女方更是高調在社群曬出王思聰過生日的畫面，並到男方社群留言區以「寶寶」來稱呼他，令戀情傳聞迅速在網路發酵。

有網友拍到王思聰牽著一名女子的照片，並指出女方身分是柳禹安。(圖/微博)

據傳，王思聰在和24歲網紅慎婕分手後，迅速結交了新任女友，而這名「她」疑似是就讀於浙江藝術職業學院的柳禹安，據悉，柳禹安曾經拍攝《夢想城》、《我才不信你是個王子呢》等電視劇，背後有專業經紀公司操刀，可惜演藝表現一直平平，直到和王思聰傳出戀情，才迅速獲得大眾的關注度，如今網友焦點都擺在王思聰是否認愛，更敲碗他既然年紀已不小，歷任女友不超過3個月，感情是否盡快有個著落。