台北市第3選區立委補選8日投票，民進黨候選人吳怡農今天晚間在中山松澤宮舉辦廟口開講活動，台北市議員王世堅現身助講，他呼籲選民，若民進黨做不好，「我們輕輕巴兩下就好，不要弄到死」，周日民進黨絕對不能輸，若輸了，贏了就是統派。

王世堅致詞說，吳怡農是善良、忠厚、單純的好青年，對手國民黨王鴻薇和很多統派媒體抹黑，說吳清純無辜但什麼都不懂，吳其他才情不說，個性就可以帶給國會清流，這是現在立院所需要的，現在不需要黑金、不需要亂搞、不知道議事規則的人，要單純的吳怡農代表基層直接民意，進入立院替大家發聲。

王世堅提及吳怡農的學經歷，台灣大學是全國一等，世界大學100名，吳怡農的耶魯大學世界排名第20名，是不是很厲害？以吳怡農學經歷、吳已經準備好了，從經濟、金融、國防都有很深的研究。

王世堅強調，無論如何，周日一定要贏，因為2個月前、1126民進黨、台灣派輸掉，民進黨執政有不對、有做不好的地方，人民是主人，可以跳出來說民進黨不對、要處罰，但民進黨代表的台灣的性命和活力，若民進黨做不好，「我們輕輕巴兩下就好，不要弄到死」，周日這場選舉，民進黨絕對不能輸，若輸了，贏了就是統派。

王世堅說，這場選舉意義重大，對吳怡農個人來說，以他的才情要讓他在立院發揮，對台灣來說，要讓民進黨站起來，做不對要糾正，讓馬上要接棒的賴清德帶領大家接續蔡英文總統繼續改革，讓2024繼續贏。

王世堅直言，這票很重要，不是台灣人、美國人在看，子孫也會看，對岸的習近平中共也會看，他眼睛睜大大、吃飽太閒猛看，要糟蹋台灣，周日這票，要勇敢踏出來，投給民進黨吳怡農，投給習近平看，跟習近平說，這代台灣人不是只有追求金錢、不是貪生怕死，「不是中共叫我們站就站，叫我們跪就跪」。