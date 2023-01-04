一名人妻原本以為與丈夫感情甚好，卻意外發現丈夫在外偷吃越南小三，2人不僅一同去海邊、做蛋糕，還在IG上甜蜜放閃，標註「想你就是每天我要做（愛心圖）」，2人更單獨相約汽車旅館，並傳訊「下面頭這麼小」討論性器官，人妻發現後崩潰向小三提告求償50萬元，法官認為小三行為已侵害人妻配偶權，判小三應給付人妻18萬4千元，可上訴。

據判決書指出，人妻主張與丈夫結婚多年，育有一子，感情甚篤。怎料，她在2020年10月間，發現丈夫手機中有與小三在IG上親密之對話紀錄，更有互相擁抱並標註「熱死我的寶貝了」、「謝謝我的寶貝下雨也還是帶我去海邊，愛你（親吻圖）」、「想你就是每天我要做（愛心圖）」、「好好陪你過日子（愛你）」等語之數張照片，令她十分錯愕。

人妻發現後傳訊給小三，請她不要再跟丈夫聯絡，小三明確回覆「哥哥（人夫）9月的時候有跟我說你們吵架我才知道他結婚了…」，但事後2人仍繼續來往，更互相稱呼為老公、老婆，丈夫更曾傳訊關心小三「你最近有吃避孕藥嗎」、「…我們一起吃飯、一起睡覺、一起洗澡」，丈夫手機中還存有2人一同前往汽車旅館之照片，2人行為已侵害她的配偶權，因此向小三提告求償50萬元。

法庭審理時，小三辯稱自己原為越南人，經介紹後嫁來台灣，2020年間因與朋友聚餐而認識人夫，不知其已婚，而與對方去海邊、做蛋糕，後來接獲人妻責問的簡訊，才確信人夫已婚，知道真相後，即逐漸疏遠對方。

法官勘驗人妻提出的相關證據，人夫與小三曾單獨前往汽車旅館，並傳送「下面頭這麼小」、「以前不小心看到一次」等討論性器官之訊息，已逾越一般朋友交往之關係；法官認為小三行為已侵害人妻配偶權，判她應給付人妻18萬4千元，可上訴。