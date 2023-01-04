去年台鐵安全管理系統第三方安全評鑑結果出爐，發現事項達42項，其中16項是系統性主要發現、26項是個案性或一般發現，範圍包括臨軌作業安全性、預防性保養概念等。交通部長王國材指示台鐵應持續檢討精進。

2018年普悠瑪號事故之後，台鐵參考民航運輸業運作機制，建置安全管理系統（SMS）；交通部為強化台鐵安全改革成效及協助檢視台鐵SMS有效性與完備性，借鏡日本JR西日本公司作法，自去年起推動台鐵SMS第三方安全評鑑作業。交通部長王國材今日分別聽取中華顧問工程司報告111年台鐵安全管理系統第三方安全評鑑結果，以及台鐵局報告於評鑑期間相關已同步採取精進的作為。

交通部表示，去年中華顧問工程司協助委託立恩威國際驗證公司（DNV）辦理第三方安全評鑑作業，計提出42項發現事項，其中16項是系統性主要發現、26項是個案性或一般發現，相關評鑑發現主要重點建議事項，包括建議台鐵局的SMS系統在作業風險及改善措施與相關人員之當責、臨軌作業的安全性、風險管控、系統性發展緊急及應變計畫預防性保養概念等面向，應可以更進一步持續加強。

另交通部說明，今日會議中，台鐵對應第三方安全評鑑結果，也已擬定精進計畫及相關作為來逐步落實，交通部長王國材也指示台鐵局應以開拓的心胸面對問題，依據評鑑發現訂定強化內部稽核及控制機制，以持續落實及型塑台鐵員工安全風險意識，強化組織運作與行車安全。

交通部進一步指出，協助台鐵局辦理第三方安全評鑑，係有助該局透過外部機制重新檢核其所建置SMS安全管理系統之有效性，並尋求改進的機會；交通部今年將持續協助台鐵局辦理第三方安全評鑑作業，俾利藉由完備安全管理系統全面性的落實，讓台鐵安全有效的持續提升及強化。