美國排名第一的軍事武器集團洛克希德•馬丁公司(Lockheed Martin)表示，AGM-179 聯合空地飛彈(Joint Air-to-Ground Missile ,縮寫JAGM) 已可全速生產。JAGM是著名的AGM-144地獄火飛彈的繼承者，外型沿用地獄火的設計，只是尺寸略長 。

有趣的工程(Interestingeng Ineering)報導，美國陸軍批准洛馬公司不受限制的全速生產JAGM飛彈，因為訂單很大，而且持續混亂的國際局勢也隨時需要JAGM進入實戰。

美國陸軍一再表示，直升機部隊需要新的對地攻擊飛彈，也就是JAGM；同樣的，美國海軍陸戰隊也有同樣的需求。

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JAGM 在飛行測試中，具有超過 95% 的可靠性，使其成為精準打擊的首選武器。

洛馬公司還致力於將 JAGM的增程型(JAGM-MR)的開發，計畫射程從9公里增加到16公里。

未來美國陸軍與陸戰隊，包括AH-64阿帕契，V-280旋翼機，以及招標中的快速偵察打擊直升機(FARA)都會使用這種飛彈 。