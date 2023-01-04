藝人宋逸民所創立的「藝起發光」教會和小甜甜（張可昀）爆出理念不和，小甜甜退出教會後，藝起發光在公開聲明中指小甜甜私生活有狀況，導致多名前教友不滿，出面爆料教會黑幕，教會現成員則反擊傳言並非事實，延燒多日，今（4日）宋逸民與妻子陳維齡出面解釋，首先就向受傷的家人朋友們致歉，不過全過程沒有提最主要的當事人小甜甜，引發外界不滿，宋逸民經紀人稍早做出回應。

小甜甜經紀人在記者會後表示：「身為一位女性、一位媽媽，被直指『私生活有狀況』，對甜甜來說，是一個嚴厲的指控，而今天的記者會，主要是在講關於教會金流、捐款…，隻字未提到最一開始，教會提出對甜甜的質疑，所以看完記者會後，我們深感遺憾，我們也希望無論是檯面上或私底下，能得到一個道歉，感謝大家。」

據《三立新聞》報導，宋逸民經紀人發聲19字表示，「我們今天已經向所有在事件中受傷的人道歉。」意指雖未直接提到小甜甜與前教友，不過心意已包含在道歉和四個鞠躬內，宋逸民下午在記者會開頭直言：「為最近所有的風波引起的紛爭，及所有受傷的家人朋友們，造成大家心裡的不安和不便，鄭重的在這裡向大家表示遺憾和歉意」。

宋逸民在記者會上透露：「這一段時間被所有媒體攻擊，對我和我太太及藝起發光所有不實的指控，對我們家庭及教會造成重大的傷害，幾乎讓我們已經站立不住。」提到今天是和太太的結婚20週年，卻要一起面對傷害，很對不起妻子，也澄清並未如外界所說把家暴當情趣，強調藝起發光的財務、金流都交給專業會計處理，明細會貼在會堂裡，每一位教會的兄弟姊妹都能查看，且在教會12年來完全不支薪，沒有拿過一毛錢。

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