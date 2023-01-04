近日氣溫驟降，金門地區更是寒風刺骨，金城分局2員警日前執行巡邏勤務，巡經金城鎮民生路土地銀行時，發現1名老翁獨自推著輪椅在騎樓下徘徊，神情徬徨無助，員警見異狀主動趨前關懷，原來老翁罹患帕金森氏症，且因氣切導致無法正常言語表達，警方在查知老翁住所後，立即用警車溫馨載送回家，避免發生走失憾事。

警方表示，當下詢問老翁身上並未攜帶任何證件，加上言語表達不清，立即使用警政系統查詢，第一時間確認其為住在金寧鄉下埔下之蔡姓獨居老翁，並於現場與老翁透過紙筆耐心溝通許久，方得知老翁誤以為當日郵局有營業欲前往辦理業務，而從金寧鄉住所獨自推輪椅出門，因天氣寒冷且路途遙遠致體力不支，只能就近停於路旁騎樓休息。

執勤中的金城分局金城派出所黃延坤與吳勝傑2員警，考量該民為獨居老人無其他家人可協助，當日風勢強烈、氣溫低下，加上距離其住家路途遙遠且沿途車流量龐大，擔心老翁體力有限，獨自推輪椅可能無法順利自行返家，亦可能因病造成走失憾事，遂發揮愛心利用巡邏車協助載送蔡姓老翁返回住家。

金城分局表示，適逢農曆春節將至，警察加強春安維護工作，對於急需協助之民眾視民如親，發揮人飢已飢，人溺已溺之精神，是警察服務民眾的責任。警方也藉此呼籲，家裡如有獨居長輩或容易迷路之年長者，除應特別注意其行蹤外，亦可向縣政府申請愛心手鍊，萬一遇困、走失時能讓處理員警能更順利、迅速提供協助使其平安返家。