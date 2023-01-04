國內缺藥潮來臨，繼乙醯胺酚、軟便劑之後，今再傳破傷風疫苗也缺貨。但食藥署晚間透過新聞稿表示，國內破傷風疫苗並無缺藥問題，目前共有27萬多劑疫苗在食藥署進行檢驗封緘，預計本周末完成後就能放行20萬劑疫苗供醫療院所使用，絕非外界所指的缺藥。

本報今日接獲爆料，台中一家外科診所指出破傷風疫苗現在一支都訂不到，由於破傷風疫苗屬於兒童常規接種項目，因此在鬧出缺貨風波後讓不少家長恐慌。對此食藥署藥品組科長楊博文表示，目前國內僅核准國光生物科技股份有限公司進行製造，但廠商早在兩年前就因製造廠與原料問題停產，最快要明年三月才能恢復供應，因此過去兩年的破傷風疫苗都是採專案進口的方式輸入。

楊博文指出，目前破傷風疫苗是由安特羅以及喜美德兩家公司透過專案輸入方式引進，根據統計，我國平均每月用約8～9萬支破傷風疫苗，但本周就會有20萬劑疫苗完成檢驗封緘，因此短期內都不會有短缺問題。

楊博文說，除下周將放行20萬劑破傷風疫苗之外，春節前還有7萬劑可完成檢驗封緘，至於醫療院所反映缺藥，可能是因為廠商大部分所引進的疫苗，目前都還在食藥署進行檢驗，因此供貨量無法一次給太多。

食藥署研究檢驗組長王德原指出，由於破傷風疫苗需要進行動物實驗，內容包含免疫生成、攻毒試驗等，以往每一批檢驗期都至少要花60天，從食藥署的檢驗封緘紀錄中，並沒有看到缺貨情形。

王德原表示，如果醫療院所急需破傷風疫苗，可依生物藥品檢驗封緘作業辦法請廠商向食藥署提出緊急供貨申請，由食藥署提供一部分檢驗品讓病患使用，絕不可能讓國人無藥可用。