民進黨立委洪申翰與民進黨連江縣黨部主委李問今（4）舉辦記者會，共同質疑連江縣政府涉嫌包庇走私，往高登島附近海域運送來自澳洲的活龍蝦，其船次多達33趟、共計3313箱、重量估計60噸，在中國大陸市價高達2億元；對此連江縣政府強調，港埠單位各有職掌，分工合作，各司其職，未來將加強與各管理機關之橫向聯繫，經查本案本府同仁絕無任何包庇情事。

針對洪申翰與李問的質疑，連江縣政府也發新聞稿澄清，指出連江縣港務處針對各類船舶進出港作業，皆須於馬祖智慧港口服務系統辦理相關申報作業，而現有智慧港系統無法即時顯示船隻限制管制部分，致導致未能重複提醒相關單位進行相關管制措施，故有所疏漏海源號及承灃號線上申報時之預警系統。

連江縣政府表示，未來將尋求改善與交通部航港局「MTNet系統」完成相關介接工作，期使即時掌握資訊、及時通知海岸巡單位，重複檢視，嚴謹執行第一線查察工作，以防範未然。

連江縣政府強調，有關貨輪進出口及航行，港埠單位各有職掌，分工合作，各司其職，未來港務處將加強與各管理機關之橫向聯繫，經查本案縣府同仁絕無任何包庇情事。