新北市長侯友宜被視為2024總統熱門人選，但他至今沒有表態、鬆口，與侯友宜情誼深厚的國中導師戴全明表示，雖然許多人鼓勵侯友宜選總統，依他對侯友宜的了解，侯不會主動爭取，除非國民黨團結一致挺他，他才會考慮。

戴全明說他無黨無派，但從侯友宜第一次選新北市長的表現，即使對手不斷攻擊他，他都以寬大心態對待，格局高下立見，指侯友宜論述方式不會造成爭端，如果他當總統，不但藍綠政黨不會惡鬥如此嚴重，與對岸也能和平共處，不至於讓台灣陷入戰爭風險之中。

戴全明說，雖然他人在南部，身邊很多人知道他是侯的老師，且兩人又有好交情，都要他鼓勵侯出來選總統，就他了解，侯友宜還在思考中、沒有做決定，透露兩人近期有一次通電話，從侯的話語中，他個人認為如果國民黨團結一致，侯就會考慮出來選。

戴全明重申，鼓勵侯友宜選市長是他個人想法，不代表侯的意見，且如果國民黨不團結，選不贏就希望侯不要出來選，一路看侯友宜長大，戴全明十分愛惜侯的羽毛。

77歲戴全明是侯友宜就讀嘉義縣東石國中導師，師生感情深厚，兩人經常聯絡，戴全明說，侯友宜從投身警職到選上新北市長，皆展現其重情重義一面，對他更是十分尊敬，包括國中畢業後仍經常寫賀卡給他，教師節用掛號信送卡片，生日也會送蘭花，在師生關係漸形薄弱的現今社會，侯友宜真的非常難得，尤其這次侯連任就職，邀請戴全明參加就職典禮坐第一排中間位置，更讓戴感覺倍受禮遇。