網紅廖老大一手創立的手搖飲料品牌「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」一度快速展店，不過後來有不少風波，屢傳加盟業者關門大吉的消息。近日就有網友發現，某間加盟店疑似為了攬客，突發奇想手寫看板，聲稱加盟店「已倒98間」，有可能會成為絕版，希望民眾能把握機會品茶。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》曬出一張照片，只見某間「阿娘喂！廖老大茶坊」的分店門口擺了一個看板，上面寫著：「已倒98間，再不喝就要絕版！」其中絕版2字還寫得特別顯眼，別出心裁的行銷文案讓原PO看了笑說：「第100間叫我，我要享受最後的溫存」。

看板上寫著「再不喝就要絕版」，絕版2字還放大強調，吸引路人目光。（圖／翻攝臉書社團 爆廢公社公開版）

照片一出，網友紛紛回應，「我們這還有一間掛布條寫集點送LV的，什麼花招都出來了」、「每一家都是快閃店的概念」、「我家附近的是換招牌營業」、「很真實」、「高雄看到的都還在營業」、「台南長和路還新開一家唷」。

這間加盟業者突發奇想的文案讓人看了會心一笑，不過，也有部分加盟業者決定重新出發，過去臉書粉專《PG tea鴿子茶飲》就發文透露，有22家「阿娘喂！廖老大茶坊」的加盟業者遭逢風波，導致生意大受影響，因此收攤止損，將店面改成新品牌再度開張，並強調茶品經過嚴格的考核，要帶給消費者不一樣的茶品。