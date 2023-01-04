新竹市政府4日晚間緊急發出「採訪通知」，指市長高虹安要於5日上午9時舉行記者會，針對新竹市立棒球場相關時事議題作回應，市府今晚表示，相關議題是有關球場硬體問題，也有WBC熱身賽相關議題要回應，一般認為，WBC來台熱身賽在新竹球場登場的機率可能降低。

新竹市立棒球場日前已完成改善及優化目標，繼日前邀請中華職棒球員工會、中華職棒大聯盟確認成果後，美國職棒大聯盟場務專業團隊去年12月14日也來場勘，除肯定改善小組的投入、看好球場未來發展潛力，當時對2023WBC熱身賽在新竹棒球場舉行表示樂觀，地方更是一片期待，但如今可能有不好的訊息， 市府明天將會作完整說明。

WBC代表、美國職棒大聯盟場務專家莫瑞庫克（Murray Cook）當時表示，新竹市立棒球場是座漂亮的球場，未來前景看好、值得期待，是有潛力的球場，看過棒球場後，將做出評估報告給大聯盟（MLB）及大聯盟球員工會（MLBPA），並提出因應賽事舉辦的相關計畫，在接下來兩個月內針對球場細部微調，以求符合WBC熱身賽場地需求。

庫克對於WBC熱身賽在新竹市立棒球場舉行表示樂觀，後續賽事規畫待大聯盟評估完成後將盡快和外界說明。

準新竹市長、立委高虹安當時也表示，爭取國際賽事進駐新竹，為整修過後的新竹棒球場帶來更多高規格比賽，是她上任後會持續努力的四標，如今終於看見一絲曙光，希望能帶給新竹市民乃至於全台灣棒球迷好的觀賽體驗，更希望世界能透過WBC看見台灣、看見新竹。