中市傳播妹潘女在網咖產子，被發現時男嬰已全身僵硬死亡，有人目睹潘女手掐新生兒，她否認殺嬰，辯稱「在急救」，潘女產後大出血就醫，今天病情穩定出院，檢方訊後認定涉殺人罪嫌重大。據了解，潘女此為二胎，恐因無力扶養而痛下毒手，男嬰外觀並無明顯致命傷，檢察官明天將會同法醫解剖追查死亡，釐清案情。

據了解，24歲潘女從事八大行業，因已大腹便便，無生意上門陷經濟困頓，居無定所流連網咖，她2日晚間在中市1家網咖包廂內，突然腹痛臨盆，她緊急打電話通知女性友人到場協助，友人到場時，潘女已產下1名男嬰，還將男嬰連同胎盤、臍帶等都塞進黑色塑膠袋。

友人3日凌晨2時許報警，警、消到場發現男嬰已全身僵硬、發紺明顯死亡。潘女產後發生大出血、腹部不適，戒護就醫。

檢警追查，男嬰在產前已是死胎、或在生產過程死亡，還是產後遭外力致死，3日會同法醫相驗，據了解，男嬰外觀並無明顯致命傷，明天將進行解剖追查死因，釐清案情。

據了解，有人目睹潘女在包廂內觸掐嬰兒脖子，疑似親手掐死初生兒；但潘女否認殺嬰，堅稱「在急救」，均未鬆口。她今天病情穩定後出院，檢警立即偵訊調查，訊後以涉嫌殺人罪嫌重大，有勾串共犯、湮滅證據之虞，且無一定之住居所，有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

據了解，潘女在網咖包廂內產子已是第二胎，第一胎因生父不願養育而送養，令人質疑的是她在包廂內產子，不但沒驚動店家，甚至連一牆之隔包廂客人都未察覺異狀，雖網咖吵雜，但也懷疑新生兒一哇哇落地恐即遭毒手，下手動機可能與經濟困頓、無力撫養有關。

至於相關案情，檢警均以偵查不公開不願說明。