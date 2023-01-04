神隱13天憔悴露面！宋逸民澄清金流全程聲明曝 陳維齡低頭不語淚哭乾

宋逸民主理的藝起發光教會近期風波不斷，先公開指「小甜甜私生活有問題」惹爭議，再被多名前教友爆料教會黑幕，儘管「藝起發光」教會引用「耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲」試圖止血，還是未能擺平。神隱13天，宋逸民夫妻今（4日）開記者會說明、道歉，因全程表情痛苦，被網友酸「演得生硬」，沒想到藝起發光粉專竟按讚，但現在已收回。

宋逸民、陳維齡在記者會上顯露悲傷、憔悴，全程由男方唸聲明稿，提及今日是結婚20周年紀念日，本來特別訂飯店慶祝，現在卻得面臨這種傷害，不禁內疚地說：「我真的很對不起維齡」，神情相當沉重。而素顏的陳維齡雖不發一語，但表情比老公更豐富，不斷地皺眉、閉眼，以及時不時拭淚、低頭、嘆氣，引起網友熱烈的討論。

藝起發光在臉書粉專全程轉播記者會，有名女網友留言酸：「演得相當生硬」，馬上就被另一位挺教會的網友駁斥：「不要亂講」，但藝起發光粉專竟向「演得相當生硬」點讚，被該名女網友截圖，現在藝起發光已收回讚。

宋逸民4日上午在記者會發4點聲明，強調「藝起發光的財務、金流都交由專業會計人員處理，清清楚楚」、「太魯閣事件當天，我們從計畫搭火車改為搭遊覽車」、「上完5年神學院課程才被按立成為牧師」、「我們的信仰非常重視家庭，一直幫助弟兄姊妹夫妻關係的和諧」，盼所有紛爭都可以到此落幕。

不過宋逸民隻字不提小甜甜，未解釋當初聲明稿指的「私生活有狀況」是什麼，讓小甜甜經紀人相當火大，表示：「身為一位女性、一位媽媽，被直指『私生活有狀況』，對甜甜來說，是一個嚴厲的指控，而今天的記者會，主要是在講關於教會金流、捐款…，隻字未提到最一開始，教會提出對甜甜的質疑，所以看完記者會後，我們深感遺憾，我們也希望無論是檯面上或私底下，能得到一個道歉，感謝大家。」