手機庫存持續調整，砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）2022年12月營收年減63.26％、降至1.26億元，但月增1.44％，整體第四季營收3.74億元，季減36.67％、年減69.32％，2022年全年營收為21.64億元，年減54.12％。
展望2023年首季，由於農曆春節影響工作天數較少，法人預期，宏捷科第一季營收恐持續呈現季減態勢，靜待農曆年後，整體市場氣氛回溫，第二季營收有機會看到成長。
手機庫存持續調整，砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）2022年12月營收年減63.26％、降至1.26億元，但月增1.44％，整體第四季營收3.74億元，季減36.67％、年減69.32％，2022年全年營收為21.64億元，年減54.12％。
展望2023年首季，由於農曆春節影響工作天數較少，法人預期，宏捷科第一季營收恐持續呈現季減態勢，靜待農曆年後，整體市場氣氛回溫，第二季營收有機會看到成長。
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