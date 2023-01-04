還稅於民話題日前熱議，甚至傳出再發N倍券風聲，但總統蔡英文元旦談話似未鬆口發現金，引發綠營基層民代承受壓力反彈，最終由行政院長蘇貞昌今(4日)宣布普發6000元。醫師蘇一峰則抱怨受薪階級辛苦人被超收稅金，結果卻是發紅包給全民，「錢花在刀口上」竟是慷他人之慨。

蔡英文在元旦談話表示，2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央可運用的是3800億的稅收，從三個面向做四部曲來規劃。第一，要用1000億來額外撥補勞保和健保的基金的財務缺口；第二，用1000億啟動第一波加強韌性經濟方案的七項措施；第三，要審時度勢以備不時之需」。她強調，第四部曲，才是如果行有餘力的時候，在財政許可的範圍之內，研議全民共享的可行方案。

不料，這番談話完全被外界解讀為蔡「沒打算還稅於民」，綠營立委、基層民代服務處電話被打爆，壓力山大之下也對中央發出反彈聲音。對此，蔡政府緊急髮夾彎，蘇貞昌今(4日)鬆口宣布還稅於民方案，將從超徵的稅收中撥出1400億元，發給每個人6000元當「開春大紅包」。

對此，胸腔科名醫蘇一峰在臉書發文表示：「眾多受薪階級辛苦人被超收稅金，負擔增加。結果是發紅包給全民...（翻白眼）慷他人之慨，錢花在刀口上....」

網友也說「政府有錢當善財童子，救命的事不做，專做譁眾取寵的事」、「超收本身就是問題」、「為什麼我老實繳稅要把錢分給不用繳稅的人？」、「要退稅給被超徵者才是」、「繳稅要級距加成，退稅卻全民均分」。