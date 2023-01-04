韓國女星宋慧喬主演的電視劇《黑暗榮耀》，有別於以往愛情至上的選材，這次成為復仇女王，劇情緊湊、演員們各個演技大爆發，8集播出後引起超高討論度；近日有網友分享看劇的觀後感，驚喜發現《黑暗榮耀》中有神似金獎男演員劉冠廷，還有人把2人近況照對比，驚呼「相似度高達90%，根本親兄弟」。

韓劇《黑暗榮耀》在2022年12月30日於Netflix播出後，不到一個星期的時間就掀起超高討論度，而該劇把16集分成2季，預計3月才會上線，也讓觀眾都等不及。

有觀眾發現飾演全宰寯的朴成勳（圖右），撞臉台灣男演員劉冠廷。（圖／摘自Dcard）

日前有網友在Dcard討論宋慧喬在《黑暗榮耀》的表現，她所飾演的文同珢高中時被霸凌到退學，她決定向霸凌者5人報仇，包括朴涎鎮（林智妍飾）、全宰寯（朴成勳飾）、李蓑羅（金曦歐拉飾）、崔惠程（車珠英飾）、孫慏梧（金建宇飾）。

寫實又黑暗的劇情，宋慧喬不再只是忙著在劇中談戀愛的女人，而是精心計畫如何報仇，把遍體鱗傷後的暗黑性格完美詮釋，大受好評；另外飾演霸凌者之一的朴成勳，被不少人發現撞臉金獎男演員劉冠廷，到兩人的IG看近況照，說他們是親兄弟都不為過，相似度竟然高達90%，讓一些觀眾還以為有台灣男星客串。