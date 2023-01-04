嘉義一名李姓男子前年深夜闖入沒鎖門的A女的家中，以手指侵犯A女，原本熟睡的A女被痛醒，睜眼一看才發現被陌生男子侵犯，崩潰跑出屋外呼救。刑事部分，被判有期徒刑3月及3年2月；民事部分，法院判李男要賠償56萬元。可上訴。

判決書指出，李男2021年9月晚間行經A女住宅，發覺門沒鎖，便潛入A女的屋內查看，見到A女只穿內褲在床上熟睡，趁機以手指侵犯A女，而A女因感覺到疼痛驚醒，李男見狀立刻自後巷逃逸，A女則嚇得跑出屋外求救，全案才曝光。

刑事部分，嘉義地院審結，認為李男擅自闖入A女住處，趁A女熟睡不得抗拒之際，只為了滿足個人私慾而做出侵犯的行為，已經造成A女身心受創，故依侵入住宅罪，處有期徒刑3月，又依乘機性交罪，處有期徒刑3年2月。

民事部分，法官認為，A女本來生活單純，居住在民風純樸且保守的鄉鎮，卻因李男闖入家中性侵而遭受屈辱，身心及自尊都嚴重受創，事發迄今對於人際關係仍深感畏懼，不僅無法外出生活，也因為事發地點為住家，就連待在家中都常感到惶恐與不安，酌情後判李男應賠償56萬元為適當。可上訴。