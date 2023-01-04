行政院長蘇貞昌4日宣布全民普發現金6000元，預計撥補1400億、農曆年後發放開春紅包，中、低收入戶分別加碼500元、750元。對此，前立委郭正亮4日就表示「這一波發完距離選舉還很遠，還有第二輪是在8月左右發，一定是兩輪，因為今年經濟真的很不好」，引發討論。

行政院長蘇貞昌4日到曾文水庫視察水情，表示超徵稅金其中1400億元要讓全民從小到老共享經濟成果、每人6000元，希望在農曆過年後可以給全民新春祝福，另針對低收、中低收入戶今年也加碼，規畫在農曆過年前為低收入戶每人加發750元，中低收入戶每人加發500元。

對此，郭正亮4日就在中天節目《綠也掀桌》中表示，他並不認為「蘇貞昌敢於沒有得到尚方寶劍之前就自己這樣斷定」，因此郭正亮覺得「是蔡英文把可以得分的牌給蘇貞昌，而蔡英文也沒說過不能發，只是沒有做決定，所以給人家的感覺，蘇貞昌還是決策體系的重要成員」，最後郭正亮也強調，「這一波普發現金完之後，距離選舉還很遠，還會有第二輪，將會是在8月左右，一定是發兩輪，因為今年經濟真的很不好」。