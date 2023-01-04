民進黨北市第三選區立委補選候選人吳怡農今天晚間在中山松澤宮舉辦廟口開講活動，副總統賴清德到場助講，對於國民黨候選人王鴻薇才剛選完議員就投入立委選舉，賴批評國民黨贏得九合一大選後氣勢高漲，失去民主基本原則，不在乎民意了，竟然徵召一位剛當選議員、沒有宣誓就職的人參與選舉，兩全其美之道，讓優秀人才進入國會、讓剛當選的議員留在議會。

賴清德指出，很遺憾看到，國民黨贏得九合一大選後氣勢高漲，失去民主基本原則，不在乎民意了，國民黨竟然徵召一位剛當選議員沒有宣誓就職的人參與選舉，大家都很清楚，一票一世情，國民黨候選人得到最高票、2萬5727票 ，貿然離開崗位參與立委補選。

賴清德說，他想請問，基於民主原則，怎麼向這2萬多人交代？更何況政府一票補助30元，2萬5727人的重大民意可以忽略，國家制度又豈能破壞呢？

賴清德表示，他也特別注意到，這是黨特別加諸於的徵召，本來一開始王鴻薇表達不參選，既然已經到議會宣誓就職，兩全其美之道，讓優秀人才進入國會，讓剛當選的議員留在議會，民主原則可以保存、保護背後的民意可以得到重視。

賴清德說，吳怡農剛剛講一句話重複多次，吳知道這場選舉要堅持理念，重任、辛苦吳怡農會承擔，但恐怕無法單靠吳一人成就理想，他要特別拜託在場各位鄉親，除了拜託懇請全力支持吳怡農外，還要鼎力拉票，提高投票率，才有辦法穩穩當當達成心中所追求的理想。

賴清德指出，這場舉也不是席次增減、不是藍綠之爭，就是價值選擇，民主原則的堅持，優秀人才的選拔，周日一定要去投票，投一號吳怡農。