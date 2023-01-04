中市醫生娘指控，老公常藉工作晚歸、返家衣物都香香的，連內衣褲都換了，老公在2020年11月間與診所女員工共宿旅店，她與徵信社凌晨闖進目睹小三躺在床上猛拉被單，小三當場簽下300萬元和解書及同額支票，夫妻半年後即離婚。醫生娘以老公及小三侵害配偶權提告求償，法官判前夫賠償15萬元。

醫生娘在2011年10月間結婚，婚後生下2名子女，就當家庭主婦，她指控，老公經營1家診所，但自2020年7月起常藉口工作忙晚歸，而且返家時，所穿衣物都香香的，甚至連內衣褲都與出門時不同，她並在老公手機內發現有曖昧訊息，相當可疑。

醫生娘委託徵信社追查，在2020年11月28日發現老公與診所女員工參加醫療進修課程後，兩人當晚竟投宿后里區的1家旅店。徵信社找來醫生娘當天凌晨1時許闖進旅店房間查看，竟發現女員工躺在床上，緊拉床單遮身。

醫生娘說，老公外遇東窗事發，由小三當場簽下300萬元和解書及2張面額150萬元的支票。事後，老公與小三則控告她及徵信社涉強制、恐嚇及侵入住宅等罪嫌。

醫生娘並不滿老公竟將婚後買的房子，向銀行借款500萬元，匯借給小三買房，夫妻在2022年6月間離婚。醫生娘也控告前夫侵害她的配偶權、遭受精神上的痛苦，求償精神撫慰金。

前夫坦承與女員工投訴旅店，但辯稱，對老婆提告及抵押房產借錢給女員工買房，都與侵害配偶權無關。

法官認定，前夫與女員工一起投宿旅店同一房間，兩人逾越男女正常社交分際，共同侵害配偶權益情節重大，夫妻已結婚近11年，因此事離婚，以賠償30萬元為適當，而原告與女員工以達成和解，同意女員工付300萬元就不告，法官以前夫應負擔賠償的責任比例為1／2，因而判賠15萬元。