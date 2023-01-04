政治大學退休教授湯志民回鍋擔任台北市教育局長，4日在媒體茶敘分享上任後未來教育政策，還在現場秀出拿手的魔術。湯志民強調，台北市教育未來要著重提升品質，期望擴大寒暑假自主學習的計畫，幫助學生成為學習的主人。

湯志民是在2014年擔任台北市前市長柯文哲教育局長，任內廢止實施40年以上的《北市各國民小學寒暑假作業實施要點》，取消制式寒暑假作業，讓學生決定自己的功課，並於2016年以「完成階段性任務」為由請辭。日前在蔣萬安的邀請下，回鍋出任教育局長。

湯志民說，老師在上課時間指定功課是理所當然，若下課時間還要出功課，邏輯實在不通，才決定要廢除規定。尤其學生才是學習的主人，他們應該自主規畫寒暑假的空白時間，學會為自己做判斷、自主創造學習目標，而不只是被動上課。

他指出，台北市教育「量」已經領先全國，接下來著重提升「質」，未來取消寒暑假作業規畫也要再精進，盼校方鼓勵學生分享如何規畫寒暑假安排及落實方式，讓學生汲取他人經驗，也提升自主學習興趣。

在茶敘最後，湯志民拿出他隨身攜帶的魔術道具，只用數秒便迅速解開打結橡皮筋、讓撲克牌瞬間變色等。

湯志民分享，他靠著上網自學魔術已有10多年，還會購買課程觀摩其他魔術師表演，以精進表演技巧，能夠表演的魔術已經從原本的10多種變成200種以上，希望這種落實自主學習的精神，能在他任內推廣出去。