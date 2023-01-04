繼去年管制57項軍商產品後，經濟部今再宣布，擴大輸往兩俄（俄羅斯、白俄羅斯）的出口管制範圍，新增核能物質、材料及化學品與工具機等52項貨品列管。比較令人意外的是，除了硝酸、車床等在黑名單內，竟然連警棍、手銬、腳鐐等，都被限制不可以出口到當地。

配合國際制裁，經濟部去年修改「輸往俄羅斯高科技貨品清單」，將具有軍商兩用的57個產品管制。業者如要輸出，須取得貿易局核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，等於除非被核准，否則無法出口。

經濟部國際貿易局指出，我國去年4月已管制第3至9類，包括電腦資通、感應器與雷射、航太等相關高科技貨品出口。此次是把剩下的第0、1、2類貨品也納入，等於與美國、歐盟、日本、英國等國際盟邦管制商品完全一致。

此次新增納管項目，涵蓋核能物質(及雜項)、材料及化學品的高強度纖維及絲狀材料、硝酸等，其他像是電腦數值控制車床、綜合加工機、電腦數值控制磨床、放電加工機等也列入。比較意外的是，連執法的警棍、戒具腳銬、手銬、拘束衣等，也被列入清單。

貿易局官員解釋，第二波管制商品有些看來不像高科技產品，但國際的考量主要是擔心將這些商用產品拿去修改，或使用在軍用用途，像是刑求等，因此一併加以列管。