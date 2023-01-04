望隼（4771）因部份外銷出貨受裝船日跨月，營收遞延至下月影響，12月合併營收1.56億元，月減12.67％，年增25.69％；累計2022年合併營收18.34億元，較去年同期成長29.21％。

望隼表示，由於日本及中國客戶因應備貨需求之訂單回流，矽水膠產品在台灣開始出貨，持續挹注望隼12月合併營收。

另外，受惠於耕耘日本及中國市場有成，代工市佔率持續攀升，也帶動2022營收交出年增近三成佳績。