送金虎迎旺兔，中央銀行發行「癸卯免年生肖紀念套幣」，4日為開賣首日，銷售約六成六，即6萬套左右，尚有約3萬套。央行官員指出，今年農曆過年太早，因此可能有些人尚未開始購買，接下來也歡迎民眾沾喜氣，多買套幣迎新年。
央行官員說，去年開賣首日約銷售八成八，今年兔年套幣買氣似乎較弱，主要是兔年套幣在2022年12月12日就開始網路預購，並於2023年1月4日開賣，時間提早許多。
以虎年套幣來看，2022年1月4日才開始網路預購，2022年1月19日開賣。
送金虎迎旺兔，中央銀行發行「癸卯免年生肖紀念套幣」，4日為開賣首日，銷售約六成六，即6萬套左右，尚有約3萬套。央行官員指出，今年農曆過年太早，因此可能有些人尚未開始購買，接下來也歡迎民眾沾喜氣，多買套幣迎新年。
央行官員說，去年開賣首日約銷售八成八，今年兔年套幣買氣似乎較弱，主要是兔年套幣在2022年12月12日就開始網路預購，並於2023年1月4日開賣，時間提早許多。
以虎年套幣來看，2022年1月4日才開始網路預購，2022年1月19日開賣。
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