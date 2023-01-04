由於大陸冷氣團減弱，明（4）日北台灣氣溫回升，基隆北海岸、東半部及恆春半島仍容易下雨，氣象局提醒，周五（6日）有大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，中部以北、東北部在周休假期清晨只有13度低溫，不過下周日（8日）白天起大陸冷氣團又減弱，各地氣溫逐漸回升。

氣象局表示，明天大陸冷氣團減弱，基隆北海岸、東半部及恆春半島仍容易下雨，尤其基隆北海岸雨勢較為持續，有局部大雨發生的機率，而桃園以北也有局部短暫雨，降雨會比今天來得明顯，至於新竹以南為多雲到晴。

氣象局分析明日降雨狀況。（翻攝自氣象局）

溫度方面，北台灣氣溫回升，白天高溫可以來到21、22度，高溫約23至26度，至於各地低溫約15到18度，清晨西半部仍有局部14度左右低溫，感受偏冷。

周五晚上大陸冷氣團南下，上半天水氣多，降雨範圍從桃園以北、東半部及恆春半島擴大至新竹、苗栗，其中基隆北海岸雨時長，有局部較大雨勢發生的機率，下半天乾空氣開始南下，降雨由北往南逐漸減少，天氣轉乾冷。北台灣氣溫下降，天氣愈晚愈冷。

周六至下周日（7日至8日）各地大多為晴到多雲，只有東部及東南部地區有零星短暫雨；清晨北台灣天氣較冷，下周日清晨配合輻射冷卻效應，各地氣溫明顯偏低，中部以北及東北部低溫只有13度左右，沿海空曠地區會更低，白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大。

下周一（9日）水氣少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。下周二（10日）起水氣增加，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。