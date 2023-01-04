拜科技與網路發達所賜，資訊傳遞暢通無阻，卻也讓假訊息四處流竄，像是日前謊稱柬埔寨打工遭囚禁影片，或是不久前網購快篩試劑的詐騙廣告，都是假訊息影響你我生活的實例。長年推廣媒體識讀的中嘉寬頻∣北健日前前進桃園區同安國小，帶來辨識假訊息的5字口訣，同時請到資深記者，讓學童體驗採訪樂趣並實際操作攝影機，達到做中學、學中做的效果。

中嘉寬頻∣北健請到資深記者，讓學童體驗採訪樂趣並實際操作攝影機。(北健提供／蔡依珍桃園傳真)

講師一開始問到，有手機的學童請舉手時，同安國小視聽教室內的小朋友紛紛舉手，但問到有誰能夠辨識網路上的假訊息時，同學們的回答就小聲許多；講師特別引用網路瘋傳前美國總統川普假髮被吹走的影片，詢問在場學童影片真偽時，許多學童認為影片是真，殊不知是後製特效的假影片。

講師再用垃圾分類的概念，將如何分辨假訊息的5字口訣「疑、想、查、問、戳」，以深入淺出的方式，讓學童正確了解接收訊息時，如何思考並小心查證，才不會被以假亂真的訊息矇騙。

學童初次拿麥克風雖然有些許緊張，左手插腰架式十足。(北健提供／蔡依珍桃園傳真)

緊接著上場的媒體實作課程，由資深記者帶領學童體驗媒體工作的樂趣，學童化身文字記者、攝影記者與受訪者，體驗記者工作的日常。儘管初次拿麥克風有些許緊張，學童仍針對關心的校園大小事提問；手握攝影機調整鏡頭更是難得的體驗，在資深記者的指導下，每個學童都收穫滿滿。

同安國小學童見到攝影機都感到十分好奇。(北健提供／蔡依珍桃園傳真)

同安國小校長江彩鳳致贈感謝狀給中嘉寬頻∣北健總經理許巧妮。(北健提供／蔡依珍桃園傳真)

中嘉寬頻∣北健總經理許巧妮表示，在資訊爆炸的世代中，如何正確地分辨媒體、使用媒體格外重要，透過媒體識讀的宣講課程，加上實作的體驗活動課程，希望讓學童在課程中更了解媒體識讀的意義，提升媒體素養。

結束媒體識讀課程，個個收穫滿滿，5年級學生游依璇笑著說，「我學習到查證真訊息還是假訊息的方法，還有，如果碰到假訊息該怎麼處理」；同學蔡心菲則說，「收到訊息先不要完全相信，去想想看它的來源，然後再去查證，上網查有沒有關於它闢謠的事情，再來就是去問家長，最後再去想想看，它是真的還是假的，如果它是假的就戳破它，是真的就相信它」。