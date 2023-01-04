新北市警察局志工大隊長宋麗潔在去年7月30日屆滿榮退，改由蔡月美接任，今（4）日晚間在新北市新莊區舉辦布達典禮，新北市長侯友宜致詞時，期許新上任的志工大隊長未來持續帶領新北市的志工伙伴，協助警察人員在這幅員遼闊，治安環境複雜，治安任務艱鉅的新北市，維護社會治安。

今晚除了侯友宜外，警察局長黃宗仁、新莊警分局長林温柔、新北市議長蔣根煌、新北市議員王威元、戴湘儀、黃桂蘭、蔡健棠以及前新北市議員黃林玲玲等人皆到場觀禮。

侯友宜表示，這十幾年來警察局志工大隊及各中隊也在各位志工幹部帶領，勞心勞力犧牲奉獻之下，使新北市警察志工發展卓然有成；志工是警察的夥伴，多年來為協助警察勤務，自己來新北市服務這麼長的一段時間內，治安也都有賴民間團體的協助。

他說，新北市人口數高居全國之冠，新北市民需要一個安全、幸福的都市，有了警察志工的參與奉獻，必能提升警方為民服務的品質與效率，且更加落實公共服務的實踐，使新北市成為一個安全、美麗又健康的城市。

宋麗潔擔任志工大隊長歷時7年，領導新北市警察局共1大隊、21中隊，共3283人的志工團隊，協助新北警察「為民服務」及「預防犯罪宣導」，成果表現傑出、亮眼。

而接任警察志工大隊長的蔡月美歷任三重婦女文教推廣協會理事長、獅子會B1區常務監事、三重女獅會會長、三重市婦聯會主委、三重警察志工分隊長等職務，期望在她的領導下，將秉持「有效運用社會人力資源，參與警察公共事務，提升警察為民服務品質及增進行政效能」的成立宗旨，共同打造更優質化宜居之新北市環境。