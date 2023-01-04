C羅的家人來到記者會現場。（美聯社）

葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）降臨沙烏地阿拉伯聯賽，本周正式在艾納斯主場Mrsool Park舉行加盟記者會，他表示自己「擁有很多選項」只是因為在歐洲沒有更多挑戰了，才想到來亞洲踢球。C羅說：「沒人知道我其實是有很多選擇的，歐洲、巴西、澳洲、美國、葡萄牙，很多球隊想要簽我。最後我向這支球隊（艾納斯）給出承諾，我要為這個國家的足球帶來不同面貌，這是我選擇來此的原因。」

美國足球迷原先也期盼著C羅，足球大聯盟的堪薩斯城因為戰力較弱而擁有談判優先權，但是這種小市場球隊可能提不起C羅的興趣。即使堪薩斯城願意開出很高的價碼，C羅本人又精通英語，但最後拒絕前往美國。

C羅年少時在葡萄牙的老東家里斯本體育，他們當然也想找回C羅，只是他們沒有足夠的鈔票。至於其他歐洲職業球隊，C羅的要求太多了，他想要加入強隊來爭奪歐冠，又想維持先發地位，還不能降薪太多，結果也沒談成合約。

「我在歐洲贏了所有能贏的東西，現在我到亞洲尋求新的挑戰。我感謝艾納斯為了年輕世代與婦女而給予我這個機會。」C羅發下豪語：「我是個獨特的球員，我改寫所有歐洲的紀錄，我也要打破這裡的一些紀錄。這個合約很獨特，但我是個獨特的球員，所以對我來說這很平常。我不在乎別人怎麼說，我非常高興來到這裡。」如果總教練允許，C羅最快在本周就可以在沙烏地球場亮相。